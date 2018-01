Rosolini, pulizia straordinaria parcheggio "Filippo Raciti"

E' stata effettuata questa mattina la pulizia straordinaria del Piazzale “Filippo Raciti”, vicino alla Stazione Ferroviaria, confinante con la via Ronchi, via Paolo Orsi e con l'area dell'ex Consorzio Agrario, adibito a parcheggio.

Ad eseguire stamane l’intervento, personale del Settore Ecologia che ha provveduto a rimuovere erbacce e rifiuti vari restituendo decoro all’intera area. Per l’occasione sono stati inoltre collocati appositi contenitori