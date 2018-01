Portopalo, corriere morto: indagato proprietario cani

E' indagato per omicidio colposo il proprietario dell’agriturismo di Portopalo di Capo Passero dove ieri Agatino Zuccaro, 56 anni di Catania, è morto a seguito dell'aggressione di alcuni cani. Lo conferma il capo della Procura di Siracusa, Francesco Paolo Giordano, che coordina le indagini. I cani che avrebbero affrontato il corriere, sarebbero stati tre. Saranno comunque gli esiti dell'autopsia, in programma per domani, a stabilire se Zuccaro è morto per le ferite provocate dai morsi dei tre animali, o se il suo decesso è stato causato ad un malore.