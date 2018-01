Siracusa, anziano perde la vita investito da utilitaria in via Augusta

Incidente stradale mortale questa mattina in via Augusta a Siracusa. A perdere la vita un 74enne, Aldo Monreale. Sul posto per i rilievi del caso i Vigili urbani e il 118. La strada è stata chiusa al traffico veicolare per consentire alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica. Già sentiti dalle forze dell'ordine le persone presenti sul posto al momento dell'incidente. Secondo quando è dato sapere, ma che è in corso di valutazione, pare che l'anziano stava attraversando la strada quando è stato investito da una Daewo Matiz di colore verde, guidata da un 43enne, proveniente da viale Santa Panagia. Da accertare anche la voce secondo la quale il conducente abbia accusato un malore e per questo abbia perso il controllo dell'auto, investendo l'anziano. L'uomo è stato condotto in ospedale per verificare le sue reali condizioni.