Priolo, evade da una comunità e per la fuga ruba un'auto

Evade dalla Comunità terapeutica di Avola, dove era ristretto ai domiciliari, ma viene rintracciato a Priolo e arrestato.

Si tratta di Francesco Benvenuto, 46 anni, di Siracusa che nel primo pomeriggio di ieri, riesce ad eludere la vigilanza, ruba l'auto ad un passante e scappa, dirigendosi a tutta velocità verso lo svincolo autostradale. Scattano le ricerche della Polizia. Solo in tarda serata, un agente libero dal servizio, percorrendo Via Agro Priolese, nota l’auto segnalata, con a bordo Benvenuto. Quando quest'ultimo è sceso dall'auto il poliziotto ha provato a bloccarlo e l'uomo ha tentato la fuga a piedi. Dopo alcune decine di metri è stato, non senza fatica, immobilizzato e arrestato per evasione, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e furto aggravato. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Cavadonna.