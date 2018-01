Siracusa, pulizia caditoie: cambio di viabilità in Via Columba

Il Comune diffonde un cambio di viabilità per domani e martedì 9 gennaio.

Domani 5 gennaio 2017, dalle ore 07:00 alle ore 17:00, trasmesso il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata ambo i lati, in via dell'Unità d'Italia;

Martedì 9 gennaio 2017, dalle ore 07:00 alle ore 13:00, il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in via Columba, sul lato destro del senso di marcia con direzione via Elorina, all'altezza del piazzale dello scalo merci delle Ferrovie, e in tutto il piazzale; per consentire alla ditta I.G.M. il regolare svolgimento dei lavori di pulizia delle caditoie di acque bianche.

Il tutto ovviamente a esclusione di mezzi di soccorso e forze dell'Ordine.