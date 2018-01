Priolo, Pippo Gianni si candida a sindaco

"Priolo come Beirut, mi impegno a rilanciarla" - così Pippo Gianni, volto noto nella piccola città a Nord di Siracusa, lancia la sua candidatura per le prossime amministrative che si svolgeranno tra maggio e giugno.

Ex consigliere, assessore, deputato regionale e nazionale, adesso scende di nuovo in campo per una nuova sfida: quella di primo cittadino.

Non ha un partito alle spalle, ma sta costruendo una lista civica, "Per salvare Priolo", composta solo di giovani che "vogliono recuperare la storia e la cultura di Priolo" - dichiara Gianni a SiracusaPost.

La città viene fuori da una ferita profonda, come quella della vicenda che ha coinvolto il sindaco Antonello Rizza, il quale per questioni giudiziarie ha dovuto lasciare la poltrona, affidando tutto al vice, Santo Gozzo. Quest'ultimo sta svolgendo le funzioni di primo cittadino in attesa dell'arrivo di un commissario straordinario.