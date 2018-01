Siracusa, consumi energetici: pronti bandi per enti pubblici

Sono stati pubblicati sul sito dell’assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità i due preavvisi per la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione dell’energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche. A darne notizia è Vincenzo Vinciullo.

Il primo bando, per 55.526.541,97 euro, è destinato a tutte le amministrazioni pubbliche siciliane, compresi istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni universitarie, le Comunità Montane, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, oltre all'Aran.

L’altro bando, per 72.258.274,040 euro, è destinato ai Comuni siciliani e ai Liberi Consorzi.

Da qui la richiesta di Vinciullo all'assessore di "intervenire sul bando, rendendo compatibile il titolo con il bando stesso".

"Così - commenta Vinciullo - sarà possibile riportare la luce in diverse strade provinciali come la Siracusa-Belvedere e tutte le strade delle zone balneari, a cominciare da quelle che portano all’Arenella, alla Fanusa, a Fontane Bianche".