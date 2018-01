Fiere del turismo per Siracusa, Avola, Noto. Palazzolo Acreide new entry

Siracusa, anche quest'anno, rinnova l'impegno con la promozione turistica. Il capoluogo aretuseo, insieme alle città di Noto, Avola e Palazzolo Acreide (assoluta new entry) parteciperà alle fiere del turismo europee e internazionali nel corso del 2018.

L'accordo è stato siglato, e messo nero su bianco con la firma del protocollo d'intesa. Particolare soddisfazione è stata espressa dal Comune di Palazzolo che ha redatto il progetto “Heritage experience” e punterà sul turismo esperienziale.

Prima fiera del 2018 in calendario per le quattro città è quella di Utrecht dal 10 al 14 gennaio. Tra le altre destinazioni: Berlino, Parigi, Milano e Tokyo.

Proprio la partecipazione alle fiere turistiche è stata anche oggetto della conferenza stampa di fine anno del sindaco di Siracusa Giancarlo Garozzo, il quale ha spiegato l'obiettivo della partecipazione del Comune a questo tipo di eventi: far conoscere la città anche fuori dai confini prima italiani e poi europei, con l'intento di creare un altro tipo di introito turistico.

“E’ un gran risultato - sottolinea l’assessore al Turismo del comune di Palazzolo Acreide, Luca Russo – perché per la prima volta la città di Palazzolo sarà presente alle fiere internazionali. Un progetto che nasce da un’idea condivisa con altri partner proprio per lanciare questo comune come meta del turismo esperienziale. Siamo infatti convinti che Palazzolo con la sua importante offerta gastronomica ma anche con il suo ricco patrimonio di beni culturali, di musei e zone da scoprire, racconta l’unicità di un territorio".