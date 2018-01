Priolo Gargallo, a fuoco la saracinesca di una pizzeria

Prima la benzina contro la saracinesca, poi il fuoco. E' successo un'altra volta, questa volta a Priolo Gargallo. Vittima una pizzeria nel centro della piccola cittadina. L'esercizio ha chiuso i battenti prima di Natale in occasione delle festività per riaprire subito dopo il 6 gennaio. Questa mattina, i proprietari, andati là per pulire il locale, si sono accorti della saracinesca annerita e hanno immediatamente chiamato i Carabinieri.

A quanto pare, le fiamme non avrebbero creato danni ingenti all'esercizio commerciale. Dell'incendio non avevano notizia neanche i Vigili del Fuoco, motivo per il quale si pensa che il fuoco si possa essere spento solo. I proprietari hanno dichiarato di non aver mai avuto richieste di pizzo.

La zona è blindata dalle telecamere di videosorveglianza, dalle quali gli agenti hanno estratto le immagini che andranno al vaglio degli inquirenti.

Da chiarire il movente, indagini in corso.