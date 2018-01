Palazzolo Acreide, furgone come ariete per asportare bancomat

Hanno divelto la porta di ingresso della filiale dell’Istituto di Credito “Banca Agricola Popolare di Ragusa”, utilizzando come ariete un escavatore Bobcat, e hanno rubato il bancomat, caricandolo su un autocarro e infine sono fuggiti.

E' successo questa notte alle 3.30 in viale Dante Alighieri a Palazzolo Acreide.

Secondo i Carabinieri che sono intervenuti sul posto, sarebbero in sei ad aver messo a segno il colpo. Dopo una serie di perlustrazioni, i militari hanno trovato in un terreno sito in contrada “Puoi”, l’autocarro utilizzato per la fuga risultato rubato il 19 dicembre scorso.

Sia l’escavatore che l’autocarro sono stati sottoposti a sequestro e verranno restituiti, ai legittimi proprietari. Le indagini per chiarire la dinamica dei fatti sono ancora in corso.