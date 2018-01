Floridia, torneo di calcio in amicizia: scatta la lite tra i giocatori

Un'azione scorretta da parte di un calciatore durante un torneo in amicizia è stata la scintilla che ha scatenato una lite, che ha poi coinvolto tutti i giocatori ma anche i familiari che erano presenti.

È successo sul campo sportivo floridiano, ieri sera, quando si stavano affrontando due squadre in un incontro amatoriale durante le festività e all'improvviso, sul terreno di gioco e in alcuni settori da cui seguivano la gara gli spettatori, è scoppiata una violenta lite che ha visto protagonisti giocatori ma anche qualche esagitato del pubblico. Necessario l'intervento dei Carabinieri per sedare gli animi.