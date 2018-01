L'Holimpia Paomar Siracusa sabato in trasferta contro il Castellana Grotte

Ripresi gli allenamenti per l'Holimpia Paomar Siracusa in vista del primo appuntamento di gennaio del campionato di B2. Questo sabato, la squadra siracusana sfiderà in trasferta il Castellana Grotte a Bari.

Un impegno contro una diretta rivale per la salvezza da preparare e affrontare al meglio.

Il Castellana ha chiuso l'anno passato con un successo sulla cenerentola Torretta, tre punti che hanno consentito alle pugliesi il sorpasso sulle siracusane. L'Holimpia per sabato prossimo, 6 gennaio, vuole riprendersi la posizione in classifica per far ripartire la propria corsa verso il quint'ultimo posto, quello che garantisce la permanenza nel campionato di B2.

Per la sfida si spera anche nel ritorno di Ivana Cianci. La centrale siracusana è tornata ad allenarsi con il gruppo dopo aver saltato per un infortunio al ginocchio l'ultimo turno di campionato.