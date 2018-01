Siracusa, Lungomare Alfeo a rischio la staticità: chiesta interdizione al transito dei pedoni

Potrebbe essere interdetto ai pedoni il Lungomare Alfeo in Ortigia. La richiesta parte dalla Conferenza dei Servizi su lavori di consolidamento del Lungomare, per i quali già 5 anni fa il dipartimento della Protezione Civile ha stanziato 2 milioni 545 mila euro. A dare la notizia oggi il quotidiano La Sicilia.

Complessivamente le opere previste sono: manutenzione straordinaria intradosso dello sbalzo con intervento protettivo delle armature esistenti e ricostruzione del copriferro originario nelle parti in cui manca. Nelle parte esterna prevista la rimozione del marciapiede, il rifacimento del massetto, pavimentazione e infine la sostituzione della ringhiera metallica.

Già cinque anni fa il vicesindaco, Francesco Italia, aveva chiesto il recupero degli sbalzi, a fronte anche di un'alta presenza di esercizi commerciali. Adesso però, tutto cambia perchè il Genio Civile ha chiesto ulteriori accertamenti per balcone e ringhiere. Insomma, i vecchi fondi potrebbero non bastare, e quindi tocca al Comune intervenire facendo in modo di reperire finanziamenti per eseguire gli altri controlli ed eventuali lavori.

Il Comune, adesso, è al lavoro per predisporre il progetto definitivo.

Intanto, in attesa di risolvere i problemi economici e burocratici, la conferenza dei servizi sollecita il sindaco, Giancarlo Garozzo, a interdire il passaggio al Lungomare ai pedoni, in quanto a rischio la staticità.