Priolo Gargallo, addetti pulizie: Cgil "Il comune non rispetta accordi"

La Filcams Cgil Siracusa denuncia il mancato rispetto degli impegni presi dal Comune di Priolo Gargallo circa gli opportuni interventi al fine di garantire l’orario di lavoro e l’esiguo salario ai lavoratori dell’appalto pulizie del Comune.

Secondo il sindacato non è scongiurato il pericolo di una drastica riduzione delle ore lavorabili e conseguentemente una forte decurtazione degli esigui salari dei lavoratori e lavoratrici dell’appalto.

"Riteniamo gravissimo - dichiara il segretario Stefano Gugliotta - che una pubblica amministrazione, non solo non mantenga gli impegni assunti con le organizzazioni sindacali, ma perseveri a praticare un metodo quanto meno immorale, di escludere i sindacati dalle comunicazioni che vengono limitate alla ditta appaltatrice dei lavoro. Questo provvedimento è illogico perché mette in discussione una spesa già inserita in bilancio, e che potrebbe essere, come già suggerito, oggetto di un ampliamento della commessa per lavori saltuari a richiesta del committente, come espressamente previsto dall’art. 4 del capitolato d’appalto. La Filcams CGIL di Siracusa ha già proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori dell’appalto, ed in assenza di una urgentissima convocazione, proclamerà lo sciopero dei lavoratori dell’appalto pulizie del Comune di Priolo Gargallo".