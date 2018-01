Melilli, 15enne tenta il suicidio: non è in fin di vita

Non avrebbe retto la tensione a casa, dovuta alla fase di separazione che stanno attraverso i genitori. Ci sarebbe questo malessere alla base del gesto estremo tentato ieri sera da una ragazzina di 15 anni, la quale si è buttata dal secondo piano di un appartamento di Melilli.

La famiglia è di origine romena, e starebbe attraversando un momento di alta tensione tra le mura domestiche.

La ragazzina, trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Umberto I di Siracusa, non è in fin di via.