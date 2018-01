Siracusa, botti Capodanno: 15enne perde 2 dita

Ha visto a terra un petardo inesploso, e allora ha pensato di raccoglierlo. Improvvisamente l'esplosione.

E' successo ieri sera in via Vermexio, nel quartiere Santa Lucia. La vittima è un Siracusano di 15 anni, il quale a causa dell'esplosione del petardo ha perso due dita della mano destra.

Secondo una prima ricostruzione, pare che il ragazzo abbia provato ad accendere il petardo. Ma la dinamica non è ancora chiaro.

Condotto al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I, i medici sono stati costretti ad amputare il secondo e il terzo dito della mano. Sul posto altri botti frantumati. I carabinieri di Siracusa stanno effettuando accertamenti.