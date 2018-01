Portopalo, muore corriere Catanese: sul corpo segni di morsi di cani

Doveva consegnare un pacco in un agriturismo, dal quale non ha mai fatto rientro. La tragedia si è consumata a Portopalo, esattamente in contrada Pagliarello. La vittima è un corriere 52enne originario del Catanese.

L'uomo arrivato sul posto per effettuare la consegna, vedendo il cancello aperto, si è introdotto all'interno del terreno percorrendo circa 150 metri a piedi. Qui, improvvisamente, il fattorino si è visto accerchiato da tre cani di razza Corso. Il 52enne soffriva di disturbi cardiaci, e sarebbero stati proprio questi a causarne la morte. Probabilmente per la paura, il suo cuore non ha retto. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, i cani avrebbero morso successivamente il corpo dell'uomo senza vita immobile a terra.

I morsi, infatti, nel corpo ci sono ma non sarebbero in punti vitali tanto da causare la morte dell'uomo.

Sul posto Carabineri e Asp. L'autopsia chiarirà meglio la dinamica.