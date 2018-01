Pachino, truffa: rinviato a giudizio l'ex sindaco Paolo Bonaiuto

Il Gup del Tribunale di Siracusa ha rinviato a giudizio Paolo Bonaiuto, ex sindaco di Pachino, accusato di truffa. Con lui, rinviati a giudizio anche due dirigenti del Comune, i quali, secondo la Procura, non avrebbero effettuato i giusti controlli.

Secondo la Procura avrebbe percepito tra il 2011 ed il 2013, l’importo di 24 mila 276 euro a titolo di indennità chilometrica.

L’indagine della Guardia di finanza risale al 2015: in seguito ad alcuni accertamenti era emersa la truffa ai danni del Comune. Bonaiuto ha sempre dichiarato di aver agito nel giusto.