Siracusa, per scappare dalla struttura in cui è ospite 17enne salta giù dal I° piano

E' ospite di una struttura di accoglienza per minori in viale Tisia a Siracusa, ma, da quello che è stato accertato sinora, non voleva restarci. Si tratta di una 17enne della provincia aretusea, che quando le hanno detto che non poteva allontanarsi, ha pensato bene di farlo lo stesso, uscendo dalla finestra. La struttura si trova al primo piano del palazzo e il salto probabilmente le sarà parso la soluzione ideale. Così non è stato: la ragazza è caduta malamente anche se non ha riportato gravi conseguenze. E' accaduto intorno alle 18,45. La giovane è stata subito condotta in ospedale, dove si sta verificando se ha riportato o meno una frattura. Sul posto per accertare l'accaduto la Polizia.