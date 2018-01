Canicattini Bagni, solai scuola media: arrivano i fondi del Miur

Sono le scuole “G. Verga” e il plesso Mazzini della scuola elementare di via Umberto a Canicattini Bagni le due strutture scolastiche che usufruiranno dei finanziamenti per le indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli istituti scolastici. Le due strutture sono ai primi due posti della nuova graduatoria, per la provincia di Siracusa. Gli interventi sono già stati finanziati nel 2015 con la legge 107 con il Fondo “La Buona Scuola” con 40 milioni di euro, ma non sufficienti a soddisfare tutte le richieste.

Adesso il Comune avrà 120 giorni a disposizione per affidare gli incarichi pubblici ai tecnici per la redazione delle indagini necessarie all’ottenimento di un punteggio maggiore nella richiesta di finanziamenti per gli interventi conseguenti.