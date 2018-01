Sulla A21 nel Bresciano cisterna prende fuoco: 6 morti

Sono in tutto sei le vittime di un grave incidente avvenuto sull'A21 tra Brescia e Manerbio. Una cisterna di un mezzo pesante, tamponata da una vettura, ha preso fuoco mentre si trovava in coda dopo che l'autostrada era stata chiusa per permettere l'intervento dei soccorsi per un precedente incidente verificatosi sulla corsia di marcia opposta. Tra le vittime anche due bambini.