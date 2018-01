Canicattini Bagni, mercoledì la presentazione del libro di Giuseppe Tramontana

"Il pozzo più profondo - Le indagini dell’ispettore Soriano”, l'ultimo libro dello scrittore siciliano Giuseppe Tramontana, sarà presentato mercoledì 3 gennaio alle 17.30 a Canicattini Bagni nella Biblioteca comunale "G. Agnello”, in via XX Settembre 36.

A conversare con l’autore sarà il giornalista Gaetano Guzzardo, mentre Alessia Lorefice leggerà alcuni brani del libro con il commento musicale di Lucia Basile e della sua arpa.

Ad Acri Portocali, cittadina di fantasia della Sicilia dei giorni nostri, attraversata da mille problemi sociali e dalla ferocia dei clan mafiosi, l’ispettore di Polizia, Ninni Soriano, uomo schietto e colto, profondamente innamorato della sua terra e della letteratura, si trova ad indagare su due eventi, la morte di Damiano, figlio del boss mafioso Ciccio Zagallo, e sulla scomparsa di un tranquillo ragazzo, Emanuele. L'impegno civile della vittima, nel primo caso, e la figurina di un calciatore dell'Atalanta degli anni Sessanta sono dei validi indizi?

A complicare le indagini di Soriano si aggiunge il ritrovamento del cadavere di un uomo ucciso venticinque anni prima. Inizia così il mistero e la ricerca dell’assassino o degli assassini, in un viaggio che porterà il lettore ad attraversare la “sicilianità”, la Storia, ma soprattutto la piacevole sensazione del “conversare” di letteratura. Tutto questo sarà per l’ispettore Soriano la strada giusta per arrivare alla soluzione dei tre casi?