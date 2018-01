Priolo, truffa e detenzione di oggetti pericolosi: arrestato

E' stato tratto in arresti dai Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo, in ottemperanza all’ordine d’esecuzione emesso dalla Procura Generale presso la Corte D’appello di Torino, Michele Fiaschè, Messinese, di 69 anni, residente nella frazione Città Giardino, pensionato e pregiudicato.

L'uomo dovrà scontare una pena di 3 mesi di reclusione, oltre al pagamento di 700 euro d’ammenda, in quanto è stato ritenuto responsabile sia di reati di truffa che di porto illegale d’oggetto atto ad offendere, commessi nella provincia di Torino nell’aprile 2012.

L'uomo è stato condotto ai domiciliari.