Rosolini, furto con spaccata in un supermercato

Scagliano la propria auto, risultata rubata, ad alta velocità contro la porta di ingresso del supermercato al fine di spaccare il vetro e mettere a segno una rapina. E' successo questa mattina, intorno alle 4, a Rosolini, al Penny Market in contrada Vignale di Rosolini.

In azione una banda di 5 persone, 2 minorenni italiani e 3 maggiorenni (2 stranieri e 1 italiano), di età compresa tra i 16 ed i 20 anni.

Inizialmente l'intento pare che sia stato di rubare le casse, ma non essendoci riusciti i malviventi si sarebbero buttati sul cibo, rubando così una moltitudine di generi alimentari.

Immediate le indagini dei Carabinieri della Stazione di Rosolini e, appena due ore dopo, sono stati identificati tutti e condotti in caserma.

I Carabinieri hanno recuperato l’intera refurtiva del valore di alcune centinaia di euro e trovato l’autovettura utilizzata come ariete completamente bruciata. Le indagini continuano.