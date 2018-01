Siracusa, proroga per commissario ex Provincia

Mini proroga fino al 15 gennaio per i 6 commissari delle ex Province regionali siciliane. Il loro incarico era scaduto il 31 dicembre.Tra loro anche il Commissario del Libero Consorzio di Siracusa, Giovanni Arnone. La decisione arriva, secondo quanto è dato sapere, dal governatore Nello Musumeci e dall'assessore regionale alle Autonomie locali Bernadette Grasso. Dopo di ciò appare probabile che siano nominati nuovi commissari prima di arrivare alle elezioni.

A questo proposito il presidente della Regione ha deciso di proporre ricorso alla Consulta contro l'impugnativa del governo riguardante la legge regionale dello scorso 8 agosto che riporta in vigore l'elezione diretta di presidenti e consiglieri delle ex province.