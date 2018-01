Siracusa, vandali in azione a Riva Nazario Sauro: distrutto un parcometro

Ennesimo atto vandalico a Siracusa. Ad essere preso di mira questa volta il parcometro in Riva Nazario Sauro, dal lato vicino alla Posta, in Ortigia.

Come si vede dall'immagine, la colonnina è stata totalmente distrutta: sradicato lo schermo con tutto il pezzo che costituiva la parte anteriore della colonnina, che adesso giace arrugginito in terra. Un altro colpo pare che sia stato dato nella parte superiore, che si è piegata, appena sotto il neon.

Non si sa con precisione il giorno dell'accaduto ma, l'assessore alla Municipale, Salvo Piccione, ci comunica che la segnalazione è arrivata questa mattina.

Sicuramente, tutto è accaduto tra Natale e Capodanno, o proprio magari l'ultima notte dell'anno.

Questo non è che l'ultimo atto di una serie che si sono consumati nel 2017, dalla panchina di Piazza Leonardi Da vinci, alla sede della Cgil a Lentini, per finire al furto del defibrillatore in Largo XXV Luglio.

Perchè questo gesto non passi impunito l'assessore Piccione comunica che il Comune sporgerà querela.