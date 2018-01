Lentini, non si ferma all'alt della Polizia: denunciato 27enne

Sfrecciava a tutta velocità tra i pedoni in via Riccardo da Lentini, quando la Polizia gli ha imposto l'alt. Il conducente, un 27enne, non si è fermato ma è stato bloccato poco dopo dagli agenti. E' stato trovato senza patente e assicurazione e il mezzo non aveva effettuato la revisione, Da qui la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e la sanzione amministrativa.