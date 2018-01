Furti di agrumi tra Noto e Avola, 2 arresti e 1 denuncia

Continua a espandersi il fenomeno del furto di agrumi a Siracusa e provincia. Ieri la Polizia di Stato ha arrestato a Noto Sebastiano Bellomo, 52 anni, e Venerando Guarino, 31 anni, entrambi avolesi già noti alle Forze di Polizia, entrambi colti nella flagranza di reato mentre erano intenti ad asportare limoni in un fondo agricolo di Noto. La merce, del peso di circa 160 chilogrammi, è stata restituita al legittimo proprietario.

Mentre ad Avola è stato denunciato T.G, romeno di 31 anni, accusato di tentato furto aggravato di limoni e mandaranci. L'uomo si è introdotto in un terreno in contrada Frammetica e ha sottratto 400 chilogrammi di limoni che sono stati restituiti al legittimo proprietario.