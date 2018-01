Cinema, tutti pazzi per Come un gatto in tangenziale

"Sono soddisfatto per il mio film ma anche per tutto il cinema italiano, visto che sono ben due le pellicole italiane tra le cinque più viste nel week end". A commentare con l'ANSA il bel risultato al box office di Come un gatto in tangenziale è il regista Riccardo Milani. La pellicola con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, distribuita in più di 500 copie, è il primo film italiano al botteghino del week end di Capodanno con un incasso di quasi due milioni di euro per oltre 277 mila spettatori superato solo dai colossi Usa di Coco e Wonder. Al quarto posto Napoli Vietata di Ferzan Opzetek.