Siracusa, raccolta firme per la Campagna "Cambiamo l'aria"

Prosegue la raccolta firme per la campagna nazionale “Cambiamo l’aria” a cura dell’ Associazione Rifiuti Zero Siracusa.

Mercoledì 3 gennaio dalle 16.30 alle 21 a Largo XXV Luglio ci sarà un banchetto con i volontari dell'Associazione.

L’obiettivo della campagna è di richiedere urgenti misure correttive per migliorare la situazione ambientale italiana.

Oltre a mercoledì 3 gennaio, la raccolta firme sarà effettuata anche sabato 20 gennaio 2018.