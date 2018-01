Siracusa, De Simone: "Tutti uniti su un progetto di ricostruzione"

Un appello all'unità per il rilancio concreto della città. Viene lanciato dal Presidente della Consulta Civica Damiano De Simone e leader del movimento civico “Quinta Stagione”, che fa riferimento al voto per l'elezione del nuovo consiglio comunale e sindaco di Siracusa.

"Il mandato di Giancarlo Garozzo – afferma De Simone – ha lasciato l’amaro in bocca a quanti speravano in un rilancio della Città, con una politica concreta che rispondesse alle esigenze dei cittadini e della città. In vista delle prossime elezioni comunali quindi – continua – invito le forze politiche del nostro territorio a riunirsi attorno ad un progetto pilota di ricostruzione, che riparta dal sintetizzare l’interesse collettivo della nostra società con proposte che diano vere soluzioni alla disoccupazione, al degrado urbano, e alla perdurante criticità finanziaria del Comune".