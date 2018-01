Pedopornografia, Meter onlus di Avola: nel 2017 1.000 segnalazioni in più rispetto al 2016

Mille segnalazioni in più rispetto al 2016 per quanto riguarda la pedofilia, la pedopornografia e gli abusi sessuali sui bambini. Lo rende noto Meter onlus, fondata ad Avola da don Fortunato Di Noto, che, nel 2017 ha contato 3137 segnalazioni che equivalgono a milioni di immagini e video che i pedopornografi hanno diffuso e scambiato in tutto il mondo su cloud, dropbox e altre piattaforme social.

Secondo Don Fortunato Di Noto, presidente di Meter: "E' arrivato il tempo di cambiare strategia e far assumere responsabilità alle Istituzioni, ai Server Provider nel mondo e favorire la cooperazione tra chi si occupa realmente di questo fenomeno".