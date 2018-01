Lentini, è una bimba la prima nata del 2018 in provincia di Siracusa

E’una bambina la prima nata in provincia di Siracusa. Il parto è stato nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Lentini diretto da Lucia Lo Presti.

La bimba si chiama Giulia, pesa 2.600 grammi, primogenita di Gianluca De Grande e Veronica Belfiore ambedue trentatreenni, residenti a Siracusa, ed è venuta alla luce con parto cesareo in urgenza all' 1.45 di oggi 1 gennaio 2018.

Giulia e la mamma godono di ottima salute.

Ad assistere la neo mamma e la neonata sono stati i ginecologi Concetta Ferrauto e Consuelo Placenti, gli ostetrici Mariella Angelino e Marco Pasqua, gli anestesisti Serena Raciti e Danilo Grasso, le pediatre Luisa Barbagallo e Valeria Di Stefano collaborati dal personale infermieristico.

Alla piccola Giulia e ai suoi genitori giungono i migliori auguri del commissario dell’Asp di Siracusa Salvatore Brugaletta, del direttore sanitario dell’Azienda Anselmo Madeddu, del direttore sanitario dell’ospedale Alfio Spina e dei direttori dei reparti di Ginecologia e Ostetricia e Pediatria rispettivamente Lucia Lo Presti e Francesca Commendatore.