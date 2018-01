Siracusa, sequestrati oltre 100 chili di botti

Sono oltre 100 i chili di botti illegali sequestrati dai Carabinieri a Siracusa e provincia. Durante i controlli sulla sicurezza stradale sono stati individuati 3 giovani alla guida in condizioni psico-fisiche alterate da un’assunzione di alcolici oltre i limiti previsti e sono state elevate ben 29 contravvenzioni per infrazioni al codice della strada.

Complessivamente sono stati oltre 100 i militari impegnati nelle 24 ore per controllare il territorio, con servizi a piedi, in auto, moto ed a bordo della stazione mobile. In piazza Duomo presenti anche il Comandante Provinciale, Colonnello Luigi Grasso e il Comandante della Compagnia di Siracusa, Maggiore Alessandro Chichi.