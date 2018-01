Pachino, donna incinta denuncia violenza sessuale

Sarebbe stata violentata in auto dall'ex convivente. Questo quanto ieri pomeriggio una donna di 26 anni di Pachino in stato di gravidanza, ha denunciato ai Carabinieri. La giovane donna ha raccontato ai militari dell'Arma di aver interrotto la relazione con l'ex compagno, dopo una lunga convivenza, a causa del carattere violento dell'uomo e del suo essere dedito al gioco d'azzardo. Dopo la denuncia la giovane è stata accompagnata al Pronto Soccorso dove è stata visitata e dimessa. Avviate le indagini del caso per ricostruire l'accaduto.