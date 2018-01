Siracusa, in migliaia per il Capodanno in piazza Duomo

Divertimento e musica fino a tarda notte per salutare il 2017 e accogliere il 2018 a Siracusa. Migliaia di persone hanno partecipato alla notte di Capodanno in piazza Duomo organizzata dal Comune di Siracusa con la direzione artistica di Claudio Iudicelli. Il tutto nella massima sicurezza garantita dal piano di safety and security adottato in ossequio al Decreto Minniti.

Start alle 23: a condurre la serata lo showman Ruggero Sardo. Poco prima della mezzanotte è iniziata l'esibizione dei QBeta interrotta dal conto alla rovescia all'arrivo del nuovo anno in una piazza già stracolma di gente. Come è tradizione da anni ormai, l'arcivescovo di Siracusa, mons. Salvatore Pappalardo si è affacciato dal balcone dell'arcivescovado per dare il suo saluto ai siracusani presenti dai quali ha ricevuto un caloroso applauso. Poi ancora la musica dei QBeta che è proseguita ancora per un'ora coinvolgendo l'intera piazza. Subito dopo, a fare da spartiacque tra la prima e la seconda parte della serata, lo spettacolo di laser e giochi illuminotecnici che hanno rapito l'attenzione delle migliaia di persone presenti. Quindi sul palco il dj di radio M2o e producer Alberto Remondini che ha fatto ballare i siracusani in piazza fino alle 2. Quindi la dj competition che ha tenuto in piazza Duomo i siracusani fino all'alba, grazie anche a condizioni meteo eccellenti: cielo stellato e temperature non proibitive.

Grande soddisfazione è stata espressa dal'assessore alla Cultura del Comune di Siracusa, Francesco Italia: "Si archivia con un risultato ampiamente positivo il Capodanno 2017/2018 in piazza Duomo a Siracusa.

Grazie ad un intenso lavoro di squadra coordinato dall’amministrazione comunale - dichiara - migliaia di cittadini e turisti di ogni età, hanno cantato, ballato e salutato l’inizio del nuovo anno all’insegna del puro divertimento, della socialità e della massima sicurezza.

Ciò - continua - grazie all’impegno che ha visto protagonisti, insieme alla direzione artistica, ai musicisti, ai tecnici, ai dj, ai giochi di luce e alla musica, tutte le forze dell’ordine e gli addetti alla sicurezza impiegati per garantire l’ordinato e sereno svolgersi della manifestazione.

La fotografia della serata appena trascorsa - conclude - ci consegna, ancora una volta, l’immagine di una città che, quando riesce a fare squadra all’insegna di un obiettivo comune, non ha rivali".

“Ce l'abbiamo messa tutta per organizzare il capodanno della nostra città e per consentire di creare un momento di condivisione e di allegria, nel pieno rispetto della sicurezza”. Ha dichiarato l’assessore alle Attività produttive Silvia Spadaro, che ha aggiunto. “Un lavoro di grande squadra che conferma, ancora una volta, che il successo si raggiunge grazie a sinergia, impegno e competenze".

“La festa di Capodanno in piazza Duomo è stata indubbiamente un successo, sia sotto l’aspetto artistico che quello della sicurezza – ha detto l’assessore alla Polizia municipale Salvatore Piccione - frutto di un attento lavoro preparatorio svolto dal Comune e dalle Forze dell’Ordine. Sono state messe in campo imponenti misure di sicurezza, mediante l’impiego di parecchie unità appartenenti alle varie Forze dell’Ordine: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Municipale. Ottimo lavoro è stato svolto anche dalla security, mediante attenti filtraggi e controlli con metal detector ai varchi di ingresso alla piazza, che hanno impedito l’ingresso di petardi, bottiglie di vetro e lattine. Anche l’apporto fornito dalla Croce Rossa Italiana, presente con proprio personale ed una ambulanza- ha infine detto l’assessore Piccione - è stato di fondamentale importanza".