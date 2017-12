Siracusa, quarta edizione del torneo Sport & Solidarietà

Quarta edizione del torneo annuale di beneficenza "Sport & Solidarietà", ieri ai Campetti CSI del Porto in via Bengasi.

A organizzare tutto Raffaele Grienti, Consigliere della Circoscrizione Ortigia. A giocare in campo: Gli amici di Gianluca, la Circoscrizione Ortigia e la Consulta Giovanile di Siracusa, ma visto il clima di amicizia e di allegria si è deciso di fare un'unica partita, da un lato la Circoscrizione Ortigia e dall'altro Gli Amici di Gianluca insieme alla Consulta Giovanile di Siracusa.

E' stato ricordato, durante l'evento, Gianluca Bianca, il comandante del Fatima II di cui si sono perse le tracce 4 anni fa.

"Un momento di aggregazione e di divertimento - ha detto Grienti - che fa vincere, anzi stravince la Solidarietà, nel segno dell'Amicizia, della Generosità e del ricordo del Caro Amico Gianluca Bianca!"