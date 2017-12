Melilli, sì a “Spazio gioco per bambini” grazie a fondi Pac

Sono stati sbloccati, dalla Giunta Comunale di Melilli, fondi europei per 212.441,94 euro relativi al piano di intervento Pac infanzia.

Il progetto che ne vedrà l'utilizzo è "Spazio gioco per bambini", che coinvolgerà i piccoli di età compresa tra i 18 e i 36 mesi, e si svolgerà nella struttura via Matteotti. Si svolgeranno, per due anni, attività di intrattenimento, formazione , informazione e di educazione riservate a 24 bambini.

"Abbiamo raggiunto un altro importante obiettivo che ci eravamo prefissati in campagna elettorale – sottolinea il sindaco Giuseppe Carta – sbloccando, prima della fine dell’anno, fondi di provenienza Ue che andranno a beneficio dei più piccoli. Siamo riusciti a finanziare il progetto e ora procederemo con il bando. Abbiamo recuperato le risorse, inserendole su apposita piattaforma che seguirà una manifestazione di interesse pubblico per affidare poi la gestione del progetto. La capacità e la lungimiranza della nostra azione politica, unitamente all’importante supporto degli uffici politiche sociali, ci ha consentito di raggiungere questo obiettivo".

"Sono soddisfatto – dice l’assessore Stefano Elia – Mi complimento con la dirigente Castro e l’assistente sociale, dottoressa Laganà, per l’obiettivo raggiunto. La nostra opera di pressione presso gli uffici e gli organi competenti ha portato al risultato tanto atteso".