Siracusa, Capodanno: tutto pronto in Piazza Duomo per ballare tutta la notte sotto le stelle

Pronti a ballare sotto le stelle per la notte più lunga dell'anno? Piazza Duomo è già attrezzata: su uno sfondo architettonico fatto di un concentrato di luce che si riflette sulla pietra bianca del pavimento, primeggia un maestoso palco dove questa sera esploderà energia pura con i Q-beta, e poi a seguire l'emittente nazionale “Radio m2o” con protagonista il dj e producer Alberto Remondini, per una serata di musica arricchita da laser ed effetti illuminotecnici, sotto la direzione artistica di Claudio Iudicelli, il quale ha già contributo al successo delle Feste Archimedee 2017.

L'amministrazione comunale ha organizzato lo spettacolo dell'ultimo l'anno in pochi giorni dopo la rinuncia dell'unica società che inizialmente aveva manifestato il proprio interesse ad organizzare la serata.

Piazza Duomo sarà blindata per garantire la sicurezza di quanti festeggeranno l'arrivo del nuovo anno in piazza: i 5 varchi di accesso alla piazza saranno presidiati dalle forze dell'ordine munite di metal detector.

Vietato l'utilizzo e la vendita di bevande in bottiglie di vetro e l'uso di fuochi d'artificio in tutta l'isola di Ortigia.

Per raggiungere piazza Duomo sarà disponibile dal parcheggio Molo S.Antonio, la navetta linea blu Ortigia attiva fino all'una. L'inizio dello spettacolo è previsto per le 23.