Rai, 2017 anno record per fiction. Montalbano al top

''La fiction 'Made in Rai' batte tutti 10 a 0. Si conclude con questo risultato un'altra stagione di successi firmati Rai. Le 101 serate proposte in prima visione su Rai1 nel 2017 hanno ottenuto il risultato più alto dal 2009 totalizzando 22,2% di share e 5,5 milioni di ascolto medio''. Lo comunica Viale Mazzini. Al top Il Commissario Montalbano, (Rai1, serate 2, ascolto medio 11.315.447, share 42.68%); seguito da I bastardi di Pizzofalcone (Rai1, serate 6, a.m. 6.990.243, share 26,36%); C'era una volta Studio1 (Rai1, serate 2, a.m. 6.909.261 , share 26,76%).