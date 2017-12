Siracusa, solidarietà del Centro Studi diritto fallimentare

Ha scosso e non poco gli ambienti giudiziari siracusani l'attentato intimidatorio ai danni dell'avvocato Adriana Quattropani, curatore fallimentare.

Il Centro Studi di Diritto Fallimentare di Siracusa, esprime, in una nota a firma del presidente Marco Spadaro e del segretario Laura Scolaro, massima solidarietà, manifesta "preoccupazione per i sempre i più frequenti tentativi di condizionamento delle attività e delle funzioni giudiziarie nell’ambito di procedimenti sulla regolazione della crisi d’impresa o dell’insolvenza e auspica l’immediato ed efficace intervento delle Autorità e delle Istituzioni preposte a garantire la legalità e la incolumità personale dei magistrati, del personale amministrativo e dei professionisti che operano nel settore".