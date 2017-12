Il Siracusa si perde nel finale, 2-0 dall'Andria

Parte forte la Fidelis Andria: al 4' percussione sulla destra di Nadarevic, Tomei smanaccia

Le squadre si studiano e lottano in mezzo al campo: per gli azzurri solo una serie di calci d'angolo senza fortuna.

Al 32' prima palla gol per la Fidelis Andria: girata di destro di Scaringella, pallone a lato non di molto. Il primo tempo si chiude 0-0.

Al 50' occasione nitida per il Siracusa: Grillo va via sulla sinistra, il suo tiro è respinto in angolo da Maurantonio.

Sei minuti dopo azzurri di nuovo vicini al vantaggio: cross di Liotti, il colpo di testa di Bernardo finisce alto di poco.

Al 66' Grillo che salta tutti sulla destra: cross teso, De Giorgi salva.

Al 75' si fa vedere la Fidelis Andria: Barisic prova la botta da fuori, Tomei c'è.

82' - GOL della Fidelis Andria: mischia sugli sviluppi di calcio d'angolo, il tiro di Quinto supera Tomei

Cinque minuti dopo ancora Quinto pericoloso: gran colpo di testa, Tomei para.

Nello sforzo di recuperare gli azzurri si proiettano tutti in avanti e allo scadere subiscono il gol del Ko da Croce.