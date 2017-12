Dall'1 gennaio sospesi i servizi di Siracusa Risorse

Precipita la situazione dei dipendenti di Siracusa Risorse.

Il Commissario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Arnone, ha comunicato ai sindacati e ai dirigenti della ex Provincia che dal primo gennaio sospende temporaneamente i servizi della partecipata a causa scrive "della grave situazione finanziaria in cui versa, della mancanza di certezze nell’ammontare dei trasferimenti regionali e statali a sostegno delle attività istituzionali dell’Ente, nonché del permanere del prelievo forzoso da parte dello Stato sulle entrate già spettanti alle Province Regionali".

Da qui la decisione di Siracusa Risorse di mettere i lavoratori in ferie forzate dal 2 al 12 gennaio 2018.

“La sospensione di pubblici servizi come l’accompagnamento disabili o il diserbo stradale - commentano Stefano Gugliotta segretario Filcams e Roberto Alosi segretario Generale Cgil - oltre a mettere ad avere effetti dirompenti per la cittadinanza, rischia di esporre il Libero Consorzio Comunale a conseguenze ancora più gravi, anche perché priva dal 1 gennaio 2018 le uniche entrate certe dell’ente che derivano dal serivizio TOSAP, gestito da Siracusa Risorse. Ritenamo gravissimo questo provvedimento di sospensione della partecipata, che - continuano - si sarebbe dovuto gestire di concerto con la Regione, in quanto il rischio è quello di causare anche in maniera indiretta il fallimento della partecipata Siracusa Risorse, azienda del terziario che non può avere alcun ammortizzatore sociale per i lavoratori sospesi. Auspichiamo - concludono - che la deputazione regionale Siracusana, si assuma la responsabilità di chiedere immediatamente al Governo Regionale, una decretazione d’urgenza, per evitare il rischio defaut del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con le inevitabili conseguenze devastanti per l’occupazione della Partecipata Siracusa Risorse e dei lavoratori della ex Provincia Regionale di Siracusa”.