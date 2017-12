Canicattini Bagni, vince il progetto del Palio di San Michele

Il progetto “Canicattini: Città del Palio di Sicilia”, presentato dal Comitato dei Quartieri e redatto con l’Associazione Aditus in rupe, è il vincitore con 54 voti della valutazione fatta dai cittadini per la prima esperienza di Bilancio Partecipativo attivata dal Comune di Canicattini Bagni. Obiettivo del progetto, secondo gli organizzatori, è quello di promuovere il territorio del borgo, la sua storia, la sua cultura, le tradizioni popolari, nonché i suoi maggiori luoghi di interesse che, attraverso le visite guidate gratuite, curate dagli archeologici e dagli studiosi di Aditus in rupe.

Per questo primo anno l’Amministrazione destinerà al progetto scelto attraverso il Bilancio Partecipativo 14.500 euro.