Siracusa, intensificati controlli stradali e nei centri storici

Le arterie stradali di maggiore transito saranno presidiate dai carabinieri durante la festività di Capodanno anche per prevenire il lancio di sassi dai cavalcavia, fenomeno in ripresa. Saranno, inoltre, particolarmente attenzionati comportamenti alla guida che possano provocare situazioni di pericolo, come l’utilizzo del telefono cellulare o la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Pattuglie automontate e appiedate saranno impiegate anche nei centri storici.