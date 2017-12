Avola, esploso un colpo di fucile: un uomo di 30 anni ferito al volto e al tronco

Un uomo di 30 anni raggiunto da alcuni pallini esplosi da un fucile da caccia calibro 12 nella tarda serata di ieri ad Avola.

L'uomo è stato ferito al volto e al tronco, ma non è in pericolo di vita.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri, allertati dai medici del Pronto Soccorso dell'ospedale Di Maria di Avola, dove il 30enne è stato condotto.

I militari dell’Arma hanno stretto il cerchio su alcune persone, alcune delle quali avrebbero avuto motivi di dissidi di natura privata con il ferito.

Rinvenuto e sottoposto a sequestro, inoltre, un fucile da caccia che, per calibro e tipologia, potrebbe essere l’arma con cui è stato esploso il colpo che ha ferito il trentenne.