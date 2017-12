Palazzolo Acreide, cena della solidarietà: raccolti 640 euro

Sono stati raccolti 610 euro alla "Cena della solidarietà" organizzata dal Comune di Palazzolo Acreide. I fondi saranno destinati ai Servizi sociali.

L’anno scorso i fondi raccolti, come ha spiegato il sindaco Carlo Scibetta, sono stati utilizzati per evitare il distacco dell’energia elettrica a cinque famiglie di Palazzolo. “Ringrazio quanti hanno partecipato a questa serata – ha detto il sindaco – a quanti si sono uniti a noi per un momento di riflessione in occasione del Natale”.