Siracusa, "Vis - vivere in Sicilia" ripulisce il Carcere Borbonico

Primo intervento a favore della comunità portata a compimento ieri dall'associazione culturale “VIS - Vivere in Sicilia”. I soci volontari hanno ripulito l'ex Carcere Borbonico di Siracusa, restituendo dignità ad un sito da tempo in stato di abbandono.

VIS si fonda sulla volontà di lavorare per il territorio, spendersi per la cosa pubblica e diffondere l’amore per la città anche oltre i confini siracusani.

A guidare il gruppo è Nicoló Saetta, presidente e socio fondatore, insieme ai soci Mariacristina Novella, Pasquale Saetta, Angelo Giudice, Giuseppe Novella, Corrado Licini, Dario Blanco, Francesca Novella, Francesco Novella, Jacqueline Leone, William Leone e Pierantonio Migliore.

"Oggi VIS diviene realtà” - dichiara il presidente, Nicoló Saetta - spero che questo sia solo l'inizio di un lungo e proficuo cammino che ci vedrà impegnati in tante altre attività".