Siracusa, Piazza Duomo blindata per la serata di Capodanno

Tutto pronto per la serata di Capodanno in Piazza Duomo a Siracusa. L'amministrazione comunale ha organizzato lo spettacolo dell'ultimo l'anno in pochi giorni dopo la rinuncia dell'unica società che inizialmente aveva manifestato il proprio interesse ad organizzare la serata.

Predisposto, in ossequio al Decreto Minniti, anche il piano di sicurezza, messo a punto dal tavolo tecnico tenuto in Prefettura con le forze dell'ordine.

Piazza Duomo sarà blindata per garantire la sicurezza di quanti festeggeranno l'arrivo del nuovo anno in piazza: i 5 varchi di accesso alla piazza saranno presidiati dalle forze dell'ordine. Questa mattina, inoltre, è stata emessa l'ordinanza che vieta dalle 18 del 31 dicembre alle 8 dell'1 gennaio 2018 l'utilizzo e la vendita di bevande in bottiglie di vetro e l'uso di fuochi d'artificio in tutta l'isola di Ortigia.

Delle isole ecologiche saranno sistemate all'ingresso dei 5 varchi di Piazza Duomo, per consentire a chi arriva con bottiglie di potersene disfare senza problemi. Saranno 60 gli uomini delle forze dell'ordine deputati a garantire i controlli.

Pronto anche il Piano del traffico: la ztl per l’accesso a Ortigia, sarà attiva dalle 11 del 31 dicembre fino alle 2 del 2 gennaio 2018; oltre al parcheggio Talete e al Molo Sant'Antonio, collegato con navette fino all'una di notte, saranno resi disponibili gratuitamente i parcheggi di Piazza Adda e di via Von Platen.

Per quanto riguarda lo spettacolo, condotto dallo showman Ruggero Sardo, l'inizio è fissato alle 23 con Dj set locali, allo scoccare della mezzanotte l'esibizione dei QBeta e lo spettacolo di laser, unico in Sicilia, a seguire l'esibizione del dj di radio M2o e producer Alberto Remondini. Concluderà la serata la Dj competition.