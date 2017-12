Siracusa, spettacoli gratuiti al Santuario

Una serie di spettacoli gratuiti, organizzati dal Comune di Siracusa, si terranno da stasera e fino al 14 gennaio nel Salone Wojtyla del Santuario. Si tratta di spettacoli che vanno dalla musica popolare a quella da camera al jazz, alla grande musica d’autore, passando per il teatro.

“Un programma di spettacoli per le famiglie siracusane – ha detto l'assessore alla Cultura e Spettacolo Francesco Italia - in un luogo fortemente rappresentativo della nostra città per vivere le feste all’insegna della socialità e della condivisione”.

Di seguito il calendario completo:

29 DICEMBRE - CANTUNOVU – Concerto Canti Natalizi ore 20:30

30 DICEMBRE - FABULA RASA - TEATRO Spettacolo“Sikelia cuntu” ore 21:00

2 GENNAIO - CARLO MURATORI - Concerto “Stidda di l'orienti”ore 20:30

3 GENNAIO - VITTORIO GUARDO – Concerto “Sicily denner clarinet ensemble”ore 18:00

4 GENNAIO - VITTORIO GUARDO – Concerto “Armoniensemble Trio” ore 18:00

6 GENNAIO - EURIDICE – Concerto “Epifania in musica” ore 20:30

7 GENNAIO - LABIRINTI SONORI - Concerto Jazz ore 18:00

8 GENNAIO - CORI VAL D'ANAPO – Concerto Folkloristico ore 20:00

9 GENNAIO – ACCADEMIA PICCOLO TEATRO - Spettacolo “Non è colpa mia” ore 20:30

13 GENNAIO - M° ANTONINO CANINO- Concerto “Musica senza confini” ore 19:30

14 GENNAIO – ACCADEMIA PICCOLO TEATRO – Spettacolo “A Birritta cu i ciancianeddi ore 19:00